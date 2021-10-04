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برلمان ليبيا يقر قانون انتخاب مجلس النواب

4 - أكتوبر - 2021
مباحثات حول اجراء الانتخابات في ليبيا

مباحثات حول اجراء الانتخابات في ليبيا

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أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قانون انتخاب مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان بمدينة طبرق.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان له، إنه “تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم”، مؤكدا إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف بليحق أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بثلاثين يوما، والتي مقرر لها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب خارطة الطريق.

وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

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