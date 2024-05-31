برلين: أوكرانيا قد تستخدم أسلحة زودتها بها ألمانيا لصد هجوم خاركيف

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة 31\5\2024 إن أوكرانيا قد تستخدم أسلحة زودتها بها دول غربية منها ألمانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية في المنطقة الحدودية المحيطة بخاركيف، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي.

هذا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف قوله الجمعة إن القوات الأوكرانية تراجعت من ثمانية إلى تسعة كيلومترات في مناطق مهمة في خاركيف.

وأضاف بيلوسوف أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 28 تجمعا سكنيا في أوكرانيا في مايو أيار واستولت إجمالا على 880 كيلومترا مربعا منذ بداية العام.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.