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برلين: المفاوضات مع إيران وصلت إلى "نقطة حرجة" للغاية

10 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 7:07 مساءً
وزارة الخارجية الألمانية

وزارة الخارجية الألمانية

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية على أهمية أن يعود النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات “مع الإرادة لتقديم تنازلات وبدون مطالب قصوى”، فيما حذر نظيرها الإسرائيلي من أن التهديد الإيراني يتجاوز الملف النووي.

واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الموجودة في القدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 فبراير (شباط)، أن إحياء الاتفاق النووي سيجعل المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل، أكثر أمانًا، وإلا فإن الدول الأوروبية لن تواصل المفاوضات، مشيرة إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى “نقطة حرجة للغاية”.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن برنامج إيران النووي لا يهدد أمن إسرائيل فحسب، بل يهدد أمن العالم أيضًا، وأن النظام الإيراني، بالإضافة إلى برنامجه النووي، فهو مصدر للإرهاب وتهديد للعالم.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت مؤخرًا في فيينا بعد توقف دام 10 أيام، وأعرب بعض المسؤولين عن تفاؤلهم بشأن توافر اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد غير خطاب الحكومة في هذا الصدد، مشيرًا إلى تزايد احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

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