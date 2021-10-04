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برلين تؤكد رفضها لأي شروط إيرانية جديدة لاستئناف محادثات فيينا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2021 6:33 مساءً
وزارة الخارجية الألمانية

وزارة الخارجية الألمانية

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قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن برلين سترفض أي مطالب من طهران للولايات المتحدة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة كشرط لاستئناف المحادثات النووية.

وقال متحدث باسم الوزارة، بعدما طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالإفراج عن أصول بقيمة عشرة مليارات دولار كبادرة على حسن النية: “إذا وضعت إيران شروطا جديدة لاستئناف المحادثات، فسنرفضها”.

انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق المبرم في عام 2015 مع إيران وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق، لكن الأطراف على خلاف بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها ومتى يتم اتخاذها، والقضايا الرئيسية هي أي القيود ستقبلها طهران وما هي العقوبات التي سترفعها واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: “ندعو إيران لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن”، مضيفا أنه يتوقع موافقة على موعد محدد.

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