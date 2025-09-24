الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
برلين: تحول موقف ترامب تجاه أوكرانيا يعزز النقاش حول عقوبات موسكو

بوتين وزيلينسكي وترامب

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الأربعاء إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لأوكرانيا في استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا تمنح برلين الأمل في إمكانية مناقشة تشديد العقوبات على موسكو بشكل مكثف.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري “النبرة الأساسية (لتعليقات ترامب) تتوافق مع الأهداف السياسية للحكومة الألمانية التي تعمل منذ أسابيع وأشهر على ضمان أن يظل الضغط الغربي على الدولة المعتدية روسيا، مرتفعا ومتزايدا”.

وفي تحول مفاجئ وملفت في النهج، قال ترامب أمس الثلاثاء 23\9\2025 إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها روسيا، والتي تبلغ مساحتها نحو خمس الأراضي الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

