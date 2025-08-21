الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
برلين تدرس تمديد الوصاية على أصول روسنفت في ألمانيا

منذ 41 دقيقة
شعار شركة روسنفت الروسية

قال مصدران مطلعان إن برلين تدرس تمديد وصايتها على أصول روسنفت في ألمانيا للمرة السادسة، في الوقت الذي تتعثر فيه جهود بيع الشركة.

ويزيد تجديد الوصاية المتكرر الضغوط على برلين للتوصل إلى هيكل قانوني أفضل لأنشطة روسنفت في ألمانيا. ويوضح هذا الوضع التحديات التي تواجهها ألمانيا في التعامل مع الأصول الروسية في البلاد في الوقت الذي تتسارع فيه جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووُضعت أصول روسنفت بألمانيا، والتي تشمل حصصا في مصافي شويدت وميرو وبايرنويل، تحت وصاية الحكومة في سبتمبر أيلول 2022 في أعقاب أزمة الطاقة في أوروبا وما نتج عنها من انهيار العلاقات في قطاع الطاقة بين برلين وموسكو.

ونأت برلين بنفسها حتى الآن عن تأميم أنشطة روسنفت، واختارت بدلا من ذلك الحفاظ على السيطرة الفعلية عليها من خلال الوصاية التي لا تزال تترك الملكية القانونية لروسيا.

    المصدر :
  • رويترز

