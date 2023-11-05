برنامج الأغذية العالمي: المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية على الإطلاق

قالت سيندي ماكين رئيسة برنامج الأغذية العالمي (الأحد 5-11-2023) إن المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات السكان هناك الآخذة في التزايد بشكل كبير.

وأضافت ماكين في بيان عقب زيارتها لمعبر رفح الذي تمر عبره شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة “نحتاج إلى مواصلة العمل معا من أجل الوصول الآمن والمستدام إلى غزة على نطاق يتماشى مع الأوضاع الكارثية التي تواجهها الأسر هناك”.

من جهته اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حرب التجويع بغزة تبلغ ذروتها بمنع الإمدادات وقصف المخابز وخزانات الماء.

وحذر المرصد من ارتفاع حاد وشيك في وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية.

يشار إلى أن دخول المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح يواجه عقبات كثيرة.

إذ تعبر الشاحنات بداية من معبر رفح الذي يربط مصر بالقطاع وتتجه إلى معبر العوجا التجاري بين الأراضي المصرية وإسرائيل، حتى تخضع للتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي تمهيدا لدخولها غزة.

ثم تعود الشاحنات التي تمت الموافقة على دخولها إلى رفح لتدخل غزة، بينما تعود الشاحنات المرفوضة أدراجها.