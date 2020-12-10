استمع لاذاعتنا

برنامج الأغذية العالمي يحذر من “جائحة” أخطر من كورونا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 9:04 مساءً
كورونا يضاعف عدد الفقراء حول العالم

كورونا يضاعف عدد الفقراء حول العالم

A A A
طباعة المقال

حذّر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، ، من “جائحة جوع” تهدد حياة الملايين حول العالم ستكون أسوأ من كورونا .

وفاز برنامج الأغذية العالمي، الذي نسق اللوجستيات الطبية حول العالم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي: “بسبب الحروب العديدة والتغير المناخي والاستخدام الواسع النطاق للجوع كسلاح سياسي وعسكري وجائحة عالمية تزيد من خطورة كل ذلك بشكل كبير، يتجه 270 مليون شخص نحو المجاعة”.

وتابع: “الإخفاق في تلبية احتياجات هؤلاء سيتسبب في جائحة جوع يتضاءل أمامها أثر كورونا. وكأن هذا ليس سيئا بما يكفي، هناك 30 مليونا من هؤلاء يعتمدون علينا كليا من أجل البقاء”.

وبدلا من إقامة المراسم المعتادة في أوسلو، بقي مسؤولو البرنامج في روما بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يسافروا في وقت لاحق لأوسلو لإلقاء محاضرة متعارف عليها للفائزين بالجائزة.

كما ستقام مراسم تسليم باقي جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد، والتي كانت عادة تقام في ستوكهولم، عبر الإنترنت أيضا.

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الهجوم على سيارة العالم الإيراني فخري زادة
    مقتل العالم فخري زاده أثبت العجز الاستخباري لإيران
    علم هولندا
    هولندا تطرد دبلوماسيين روسيين بتهمة التجسس
    منظومة إس-400
    عقوبات أمريكية على تركيا بسبب منظومة إس 400

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كهف هانغ سون دونغ
    اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
    شعار غوغل
    you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل
    آثار انفجار عين قانا
    انفجارات محدودة على مواقع “حزب الله”… بديل الحرب الشاملة؟