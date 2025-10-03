الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الطارئة للصومال بسبب نقص التمويل

منذ 6 دقائق
برنامج الأغذية العالمي / إيلوج مباهوندوم. الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى عند نقطة دخول للاجئين تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود التشادية مع السودان. وكان معظم هؤلاء الأشخاص قد نزحوا داخليًا بالفعل في منطقة دارفور

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة “إنه سيخفض عدد الأشخاص الذين يدعمهم بمساعدات غذائية طارئة في الصومال بمقدار الثلثين إلى 350 ألف شخص فقط الشهر المقبل من 1.1 مليون في أغسطس آب بسبب نقص التمويل”.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان أن القرار يعني أنه لن يتمكن إلا من دعم شخص واحد من كل 10 أشخاص يحتاجون إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة.

وقال روس سميث مدير إدارة الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها في البرنامج “نشهد ارتفاعا خطيرا في مستويات طارئة من الجوع، وقدرتنا على الاستجابة تتقلص يوما بعد يوم”.

وأضاف “بدون تمويل عاجل، ستبقى الأسر التي دُفعت بالفعل إلى حافة الهاوية بلا شيء في وقت هي في أمس الحاجة إليه”.

وقال البرنامج إن الآثار المجتمعة للجفاف الشديد والصراع وانخفاض المساعدات الإنسانية دفعت الأسر الأكثر احتياجا سريعا إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

وأضاف أنه بحاجة إلى 98 مليون دولار للحفاظ على الحد الأدنى من العمليات المنقذة لحياة 800 ألف شخص خلال موسم الجفاف حتى مارس آذار 2026.

    المصدر :
  • رويترز

