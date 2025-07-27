برنامج الأغذية: نأمل أن تسمح الهدن الإنسانية بزيادة المساعدات لغزة

فلسطينيون يتجمعون وهم يحملون إمدادات الإغاثة التي دخلت غزة عبر إسرائيل، وسط أزمة الجوع، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

عبر برنامج الأغذية العالمي الأحد عن أمله في أن تسمح الهدن الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من غزة بزيادة كبيرة في المساعدات الغذائية العاجلة للقطاع.

وقال البرنامج في منشور على منصة إكس إن لديه ما يكفي من الغذاء في المنطقة أو إن هناك كميات في الطريق إلى قطاع غزة كافية لإطعام السكان جميعهم لثلاثة أشهر تقريبا.

وفي وقت سابق قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن فرق الأمم المتحدة ستكثف جهودها لإطعام الفلسطينيين في غزة خلال الهدن التي اعلنتها إسرائيل في مناطق محددة بالقطاع اليوم الأحد.

وقال في منشور على إكس “على تواصل مع فرقنا على الأرض، التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى خلال هذه الفرصة”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد 27\7\2025، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء “ممرات إنسانية” من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق “وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية” في المناطق المكتظة بالسكان.

هذا وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تقرر إرساء “هدن إنسانية” جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد 27\7\2025.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن تعليق الأعمال العسكرية اليوم سيكون في مدينة غزة ودير البلح والمواصي بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على ان يستمر القتال خارج المناطق الإنسانية المقرر تطبيق هدنة فيها.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال قطاع غزة.