الأربعاء 25 شعبان 1445 ﻫ - 6 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برنامج الأغذية يحذر من مجاعة واسعة النطاق و"حتمية" في غزة

منذ 18 دقيقة
أهالي غزة يعانون من تفاقم أزمة المواد الغذائية

أهالي غزة يعانون من تفاقم أزمة المواد الغذائية

A A A
طباعة المقال

قال برنامج الأغذية العالمي (الأربعاء 6-3-2024) إنه يتعين زيادة عدد قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة يوميا إلى المثلين على الأقل لتلبية بعض الاحتياجات الأساسية للسكان.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مجاعة واسعة النطاق بقطاع غزة “حتمية تقريبا” في حال عدم التحرك لمنعها. وتقول منظمات الإغاثة إن العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على تسليم الإمدادات الأساسية هي المسؤولة عن نقص الغذاء في القطاع الذي دمره الهجوم الإسرائيلي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مسؤولو الصحة في غزة أن الحرب التي تدور رحاها منذ خمسة أشهر أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في القطاع.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي لرويترز “أود قول إنه يتعين زيادة المستوى إلى مثلي ما هو عليه الآن. الآن هناك نحو 150 شاحنة. يتعين أن تبلغ 300 على الأقل يوميا”.

وأضاف “لكن يتعين بالتأكيد استكمال هذا أيضا على المدى الطويل “.

وقبل بدء النزاع في أكتوبر تشرين الأول، كانت غزة تعتمد على 500 شاحنة تدخل يوميا. ويمكن حاليا تسليم المساعدات إلى جنوب غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل.

ويمثل انهيار القانون والنظام داخل غزة عائقا رئيسيا أمام إيصال المساعدات، حيث دمرت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر مؤسسات كثيرة عززت النظام الاجتماعي في القطاع الفلسطيني.

وقال سكاو “انهيار النظام المدني يشكل تحديا متزايدا لنا… هناك عصابات مسلحة تتجول لتملأ هذا الفراغ الأمني”.

واستولى أشخاص يبحثون عن الغذاء على بعض القوافل. وتتطلب أي قوافل تتحرك إلى شمال غزة تنسيقا مع إسرائيل من أجل مرور آمن عبر نقاط التفتيش والمناطق التي تشهد قتالا.

وقال البرنامج إن قوات الدفاع الإسرائيلية رفضت أمس الثلاثاء دخول أول مهمة لبرنامج الأغذية العالمي إلى شمال غزة منذ 20 فبراير شباط، وهي قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة، بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وقال سكاو إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم سببا لرد القافلة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بعد رد الشاحنات، تم تغيير مسارها ثم أوقفها حشد كبير من الأشخاص اليائسين الذين نهبوا الطعام واستولوا على نحو 200 طن.

وقال سكاو إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد يستأنف فيه برنامج الأغذية العالمي محاولة توصيل إمدادات إلى شمال غزة، لكنه قال إن البرنامج “مصمم على الوصول إلى هناك في أقرب وقت ممكن”.

وقال سكاو “قمنا بجمع سلع أساسية لنتمكن من خدمة جميع السكان لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تعزيز ذلك غدا، إذا سمح الوضع بذلك… سنذهب بمجرد أن نشعر أن الظروف مواتية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية
جنوب أفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه إسرائيل
وزارة الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة أدفانتدج سويت
البنك المركزي الأمريكي
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: خفض أسعار الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
تقارير تؤكد حصول حرب مرتقبة على لبنان.. وهذا ما تنتظره إسرائيل فقط!
نجيب ميقاتي
خطة إنمائية لجنوب لبنان.. ميقاتي يكشف اقتراح هوكشتاين لإنهاء الحرب
وئام وهاب
تصريحات خطيرة لوئام وهاب.. حزب الله اشترى أسلحة نوعية وهذا موعد الحرب على لبنان!