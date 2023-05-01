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برنامج الأغذية يستأنف عمله في السودان: الأزمة تدفع الملايين إلى هاوية الجوع

منذ 15 دقيقة
برنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي

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في ظل تدهور الوضع الإنسانيّ في السودان، أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الإثنين، استئناف أنشطة البرنامج في البلاد لتقديم المساعدات العاجلة.

وقالت ماكين عبر حسابها على تويتر: “بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين إلى هاوية الجوع، فإنّ برنامج الأغذية يرفع فورًا التعليق المؤقت الذي فرضه على أنشطته في السودان بعد مقتل أعضاء من فريقنا هناك”.

وأضافت: “برنامج الأغذية العالمي يستأنف برامجه بسرعة لتقديم المساعدات التي يحتاجها الكثيرون الآن”.

وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة أعلن في 16 نيسان/ أبريل الماضي تعليق أعماله “مؤقتًا” في السودان نظرًا لتطورات الوضع الأمني، وذلك بعد مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات.

هذا ودخلت هدنة جديدة في السودان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيّز التنفيذ لمدة 3 أيام.

فيما يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضع الصحي والإنساني بالبلاد.

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