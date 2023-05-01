برنامج الأغذية يستأنف عمله في السودان: الأزمة تدفع الملايين إلى هاوية الجوع

في ظل تدهور الوضع الإنسانيّ في السودان، أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الإثنين، استئناف أنشطة البرنامج في البلاد لتقديم المساعدات العاجلة.

وقالت ماكين عبر حسابها على تويتر: “بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين إلى هاوية الجوع، فإنّ برنامج الأغذية يرفع فورًا التعليق المؤقت الذي فرضه على أنشطته في السودان بعد مقتل أعضاء من فريقنا هناك”.

وأضافت: “برنامج الأغذية العالمي يستأنف برامجه بسرعة لتقديم المساعدات التي يحتاجها الكثيرون الآن”.

وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة أعلن في 16 نيسان/ أبريل الماضي تعليق أعماله “مؤقتًا” في السودان نظرًا لتطورات الوضع الأمني، وذلك بعد مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات.

هذا ودخلت هدنة جديدة في السودان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيّز التنفيذ لمدة 3 أيام.

فيما يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضع الصحي والإنساني بالبلاد.