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برنامج الغذاء العالمي: مخزون المساعدات الغذائية يكاد ينفد شمال غرب سوريا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2023 12:31 مساءً
آثار الزلزال المدمر شمال غرب سوريا

آثار الزلزال المدمر شمال غرب سوريا (رويترز)

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قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة إن مخزونه ينفد في شمال غرب سوريا وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزال التي ضربت البلدين.

وصرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحفيين بأن “شمال غرب سوريا، حيث يعتمد 90 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبير. نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا”.

وأضافت “مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة. المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة”.

    المصدر :
  • رويترز

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