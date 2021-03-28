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بريتون: إنتاج "سبوتنيكV" في الاتحاد الأوروبي سيستغرق عاما

28 - مارس - 2021
لقاح SPUTNIK V

لقاح SPUTNIK V

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أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون، إن ترتيب عملية إنتاج “سبوتنيك V” في الاتحاد الأوروبي، بعد نيله الموافقة، سيستغرق حوالي عام.

وكشف بريتون، الذي يشرف على سياسة التطعيم في المفوضية الأوروبية، أن اللقاح الروسي المذكور حتى ذلك الحين، لن يكون له تأثير على الوضع الوبائي في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “أكن الاحترام الكبير للعلماء الروس، وبالتالي ليس لدي أي سبب للشك في لقاحهم. لكن مهمتي كمفوض أوروبي، هي ضمان وجود جرعات كافية من اللقاح”. لا يمكننا التدخل وإعاقة عملية الإنتاج في مصانعنا، والتي تركز على إنتاج لقاحات قليلة التكلفة في الأشهر المقبلة”.

وشدد بريتون على أن، إطلاق إنتاج اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي، قد يستغرق وقتا طويلا. وقال: “إذا تم اختبار لقاح في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وتم العثور على طريقة لإنتاجه في أوروبا، فسيستغرق الأمر ما لا يقل عن 10-14 شهرا قبل إنتاج الدفعة الأولى من الجرعات. لم لا ولكن هذا لن يكون الحل لمشاكلنا الحالية”.

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