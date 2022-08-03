بريطانبا: هكذا ستنقل روسيا الأسلحة والمعدات إلى خيرسون

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، اليوم الواقع في 3 آب 2022، في يوم جديد من شهرها السادس، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعسكري من قوى الغرب.

وفي آخر التطورات، أفادت الاستخبارات البريطانية بأن القوات الروسية قد تنقل الأسلحة والمعدات إلى خيرسون عبر العبارات، مشيرة إلى أن خيرسون تعاني من نقص بالمواد الغذائية بعد قصف أوكرانيا جسرا رئيسيا بها.

كما أكدت الاستخبارات البريطانية أن خيرسون قد تشهد نزوحا متزايدا بسبب نقص المواد الغذائية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه على الرغم من الإمدادات الأميركية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.

وأضاف في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليل “هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس.. الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه”.

يأتي ذلك فيما قالت روسيا، أمس الثلاثاء، في الأمم المتحدة، إن الصراع في أوكرانيا لا يبرر استخدام روسيا للأسلحة النووية، لكن موسكو قد تقرر استخدام ترسانتها النووية ردا على “عدوان مباشر” من جانب دول حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو.

وفي غضون أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، وضع الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع في روسيا- والتي تشمل الأسلحة النووية – في حالة تأهب قصوى، متعللا بما وصفها بالتصريحات العدوانية لقادة حلف الأطلسي والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.

وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تواصل مساعيها لإرسال بعثة إلى المكان، إن الوضع “مضطرب” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية (جنوب أوكرانيا) الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية مارس.

وأوضح رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد مؤتمر للدول الـ191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: “الوضع مضطرب فعلا”.

وأضاف: “كل مبادئ السلامة انتهكت بشكل أو بآخر ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك”. وكان غروسي قال خلال افتتاح الاجتماع، الاثنين، إن الوضع يصبح “أكثر خطورة يوما بعد يوم”.

هذا وصنفت المحكمة العليا الروسية، كتيبة آزوف الأوكرانية التي اشتهرت لدفاعها عن ماريوبول “منظمة إرهابية”، ما قد يؤدي إلى خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات شديدة في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن قاضي المحكمة العليا قوله، إنه قرر “تلبية الطلب الإداري لمكتب المدعي العام، والاعتراف بوحدة آزوف شبه العسكرية الأوكرانية منظمة إرهابية وحظر نشاطاتها في روسيا الاتحادية”.