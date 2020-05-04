بريطانيا: أسئلة حول كورونا يتعين على الصين أن تجيب عليها

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تتوالى الاتهامات للصين بأنها تقف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد ، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الاثنين، إن هناك أسئلة يتعين على الصين أن تجيب عليها، بخصوص المعلومات أتاحتها عن تفشي فيروس كورونا المستجد لكن تحليلا تفصيليا لدورها يجب أن يتم في وقت لاحق.

وردا على سؤال من محطة (إل.بي.سي) الإذاعية عما إذا كانت الصين عليها أن تجيب عن أسئلة بشأن السرعة التي أبلغت بها العالم بمدى احتدام الأزمة، قال والاس “أعتقد ذلك”.

وأضاف: “الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك هو بعد أن نضع كلنا الموقف تحت السيطرة ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية”.

وتابع قائلا: “تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه وعن إخفاقاتها وكذلك نجاحاتها”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد صرح الأحد إن هناك “كما كبيرا من الدلائل” الذي يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد جاء من معمل صيني،لكنه لم يختلف مع تقارير أجهزة مخابرات أميركية خلصت إلى أنه ليس مصنعا.

ونفت الصين مرارا تكتمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مطلع أبريل الماضي، شن نواب في البرلمان البريطاني هجوما على الصين، متهمين إياها بالكذب الذي يزهق الأرواح ويعرقل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالوا إن بكين سعت إلى التكتم على ما كان يحدث في بداية تفشي الفيروس.

ولطالما واجهت الدول الغربية انتقادات إلى الصين بشأن تعاملها مع أزمة كورونا، واتهمتها الولايات المتحدة بالتضليل وعدم قول الحقيقة في شأن الفيروس.