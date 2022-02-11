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بريطانيا.. أول حالة وفاة بسبب حمّى lassa الشبيهة بإيبولا

منذ 24 ساعة
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 7:49 مساءً
مستشفى في بريطانيا

مستشفى في بريطانيا

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اعلنت وكالة الصحة البريطانية عن تسجيل حالة وفاة مثبتة بسبب حمى lassa الشبيهة بفيروس ايبولا.

وقد نشرت الوكالة اليوم الجمعة في بيان ان المريض قد توفي بعد تأكيد وجود المرض المنتشر في اجزاء من غرب افريقيا. لتكون الحالة الثالثة المثبتة بعد تسجيل حالتين مثبتتين من المرض شديد العدوى في شرق انكلترا الاربعاء.

وقد ثبت ان الاشخاص الثلاثة قد عادوا الى انكلترا بعد زيارات الى مناطق في افريقيا.

وفي هذا السياق، افادت الوكالة الصحية بأنها تواصلت مع ذوي الأشخاص المصابين لتزويدهم بالدعم والنصائح. وارسلت ادارة المستشفى تعازيها الحارة الى عائلة المتوفي في هذه الاوقات الصعبة.

وقبل تسجيل الاصابات الثلاث الأخيرة، شهدت بريطانيا 8 اصابات بهذا الفيروس منذ عام 1980. ولم تسجل البلاد اي اصابة بهذا المرض منذ عام 2009.

وفي 2019 أجلت السلطات البريطانية 3 من رعاياها من سيراليون للمراقبة الطبية بعد اختلاطهم بشخصين مصابين بحمّى لاسا.

وتشير المعلومات الطبية الى أن معظم الذين يصابون بهذه الحمى، ذات الأعراض المشابهة لفيروس ايبولا، يشفون تمام مع العلم ان بعض الحالات قد تكون خطرة للغاية. وتشمل أعراض هذا المرض حرارة مرتفعة وبعض الاوجاع ويمكن ان تتطور الى الصداع والتقيؤ والاسهال. وقد تتسبب بعض الحالات الحادة بنزيف في الفم والأنف.

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