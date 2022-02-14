بريطانيا.. إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أعلن مكتب كاميلا، دوقة كورنوال اليوم الاثنين إصابتها الدوقة بكوفيد-19، بعد أربعة أيام من تأكيد إصابة زوجها الأمير تشارلز بالفيروس.

وأضاف المكتب أن كاميلا تخضع لعزل ذاتي، كما أن تشارلز يخضع بدوره للعزل منذ ظهور نتيجة اختباره الإيجابية الخميس .

وتلقى كل من تشارلز (73 عاما) وكاميلا (74 عاما) جرعات كاملة من اللقاح.

وكان تشارلز وريث العرش البريطاني أصيب سابقا بكورونا في مارس 2020 خلال الموجة الأولى من الجائحة.

ويعتقد أن تشارلز التقى والدته الملكة إليزابيث مستهل الأسبوع الماضي في قلعة وندسور، إلا أن قصر باكنغهام لم يفصح عما إذا كانت نتائج اختبار الملكة (95 عاما) قد جاءت إيجابية، رغم أنه أعلن الأسبوع الماضي أنه لم تظهر عليها أية أعراض.

جدير بالذكر أن كاميلا زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تحمل ألقابا عديدة، فهي في إنجلترا مثلا دوقة كورنوال، وفي اسكتلندا دوقة روثيسي.

ومن الناحية القانونية لقبها أميرة ويلز لكنها لم تستخدم هذا اللقب.

وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية مؤخرا بمناسبة احتفالها باليوبيل البلاتيني (مرور سبعين عاما على تربعها على عرش بريطانيا) أنها ترغب بمنح كاميلا صفة الملكة القرينة، عندما يعتلي نجلها الأمير تشارلز العرش.