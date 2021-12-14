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بريطانيا: إيران قد تتسبب في انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع

منذ 4 ساعات
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن استمرار إيران في مسارها الحالي يجعلها مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع، وتفاقم أزمة خطيرة تتطلب استجابة من مجلس الأمن.

وكان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قال يوم الثلاثاء إن على إيران أن “تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول”.

وأوضح دي ريفيير في حديثه مع الصحفيين أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن “لكننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق”، مضيفا أن “التسارع النووي الإيراني يقوض الأمن والسلام الدوليين”.

واتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في “لعبة إلقاء اللوم”، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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