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بريطانيا.. اجتماع طارئ لبحث المخاطر الداخلية الناجمة عن حرب غزة

منذ 12 دقيقة
الآلاف يحتجون دعما للفلسطينيين في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

الآلاف يحتجون دعمًا للفلسطينيين في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (رويترز)

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ستعقد بريطانيا اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة (كوبرا)، اليوم الإثنين، لبحث المخاطر الأمنية الداخلية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يأتي ذلك فيما شهدت لندن وغيرها من المدن الكبرى في بريطانيا مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، في حين نظمت جماعات موالية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقفات مؤيدة للحرب على غزة.

وقال وزير التعليم العالي روبرت هالفون لمحطة (تايمز راديو): “علينا أن نتأكد من أن الأنظمة البريطانية آمنة ومأمونة من تهديد الإرهاب مثلما تفعل الحكومة دائمًا”.

هذا ويقيِّم جهاز المخابرات البريطاني إم.آي5 التهديد الذي يشكله الإرهاب على البلاد حاليًا عند مستوى كبير بما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح.

وهناك مستويان أعلى للتهديد، وهما شديد الذي يعني أن وقوع هجوم هو أمر مرجح جدًا، وخطير الذي يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح جدًا في المستقبل القريب.

    المصدر :
  • رويترز

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