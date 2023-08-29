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بريطانيا.. اضطراب الرحلات الجوية سيستغرق أياما

منذ 37 دقيقة
اضطراب الرحلات الجوية في بريطانيا

اضطراب الرحلات الجوية في بريطانيا

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قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية واسع النطاق من البلاد وإليها سيستغرق أياما بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.

وألغت السلطات مئات الرحلات الجوية أو أجلتها أمس الاثنين، أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاما بالمسافرين في البلاد، بعد أن اضطر مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.

وأضاف هاربر أن مسؤولي الحكومة لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء “سيكون هناك بعض التأثير اليوم وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها”.

وطلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة إكس، تويتر سابقا، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار اليوم الثلاثاء.

وقالت شركات الطيران إنها تجري تغييرات على جداول رحلاتها في محاولة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، لكن بعض الطائرات وأطقمها لا تتواجد في المكان الذي يفترض أن تكون فيه.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية على منصة إكس “نبذل قصارى جهدنا لإعادة العملاء المتضررين إلى طريقهم مرة أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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