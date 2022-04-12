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بريطانيا: القتال شرق اوكرانيا سيشتد في الاسابيع المقبلة

12 - أبريل - 2022
علما روسيا وبريطانيا

علما روسيا وبريطانيا

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تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، في حين لم تمنع العقوبات الدولية المدرجة على روسيا بالمساعدة للحد او التخفيف من جرائمها بحق الشعب الاوكراني مع الغضب الدولي من ممارسات قواتها.
وعبر تويتر قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية الثلاثاء، إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوجانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.

وقال التقرير أيضا إن القوات الروسية تواصل الانسحاب من روسيا البيضاء من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات في شرق أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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