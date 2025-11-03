الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
بريطانيا: المشتبه به في حادث الطعن بشرق إنجلترا غير معروف لأجهزة مكافحة الإرهاب

منذ 5 دقائق
أحد أفراد الشرطة يسير بموقع حادث طعن قرب كمبريدج بشرق إنجلترا - رويترز

قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، اليوم الاثنين، إن المشتبه به في حادث الطعن الذي وقع على متن قطار بشرق إنجلترا نهاية الأسبوع الماضي، ليس مسجلاً لدى شرطة مكافحة الإرهاب أو أجهزة الأمن.

وأوضحت ألكسندر في مقابلة مع إذاعة تايمز أن الرجل، وهو بريطاني يبلغ من العمر 32 عاماً، لم يكن معروفاً لدى السلطات الأمنية قبل الحادث، مضيفةً أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان تحت متابعة الجهات المعنية بالصحة العقلية.

وكان الهجوم، الذي وقع مساء السبت على أحد القطارات المتجهة نحو كمبريدج، قد أسفر عن إصابة 11 شخصاً، بينهم أحد أفراد طاقم القطار الذي لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى بحالة حرجة لكنها مستقرة، فيما غادر خمسة من المصابين المستشفى مساء الأحد.

وأكدت الشرطة البريطانية أن الواقعة لا تُعامل على أنها “هجوم إرهابي”، مشيرة إلى أن المشتبه به أُلقي القبض عليه بعد توقف القطار اضطرارياً في بلدة هانتينجدون، شمالي لندن، وأنه لا يُشتبه في تورط أي أشخاص آخرين بالحادث.

  • رويترز

