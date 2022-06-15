بريطانيا.. انتهاء التحذير الأمني بمحطة واترلو في مترو لندن

قالت شرطة النقل البريطانية اليوم الأربعاء إنه سيتم بعد قليل فتح محطة واترلو لمترو الأنفاق في لندن، بعد أن جرى اتخاذ إجراء احترازي بإخلائها في وقت سابق اليوم بسبب طرد مشبوه تبين أنه إنذار كاذب.

وتم تعليق الحركة جزئيا على خط اليوبيل بينما كانت الشرطة تتعامل مع التحذير الأمني.

علنت هيئة النقل في لندن عن تعطيل أحد خطوط المترو؛ بسبب تحذير أمني تلقّته الشرطة.

وقالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية عبر حسابها على تويتر: إنه تم تعليق الحركة جزئيًّا على خط اليوبيل لمترو الأنفاق اليوم الأربعاء، بينما تتعامل الشرطة مع تحذير أمني في محطة واترلو.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل “تم اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المحطة بينما حضر أفراد الشرطة لفحص العبوة… التي تم التأكد من أنها غير مريبة وسيتم إعادة فتح المحطة خلال وقت قصير”.

وأوضحت شرطة النقل البريطانية، أنه تم استدعاء الضباط إلى واترلو في البداية بسبب “طرد مشبوه”، مما أدى إلى إخلاء المحطة أثناء فحص الجسم.

ووفقًا لـ”ميرور”، لكن اتضح لاحقًا أن الطرد لم يكن خطيرًا.