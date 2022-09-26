الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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بريطانيا: بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت بريطانيا الاثنين إن الدفعات الأولى من الرجال الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية لروسيا بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث لمعلومات المخابرات أن “روسيا ستواجه الآن تحديا إداريا ولوجيستيا لتوفير التدريب للقوات”، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية اعتبارا من الأربعاء

هذا وأكد خلال الساعات الماضية العديد من المسؤولين الأميركيين الكبار، أن الولايات المتحدة حذرت موسكو سراً وعلناً من عواقب “كارثية” إذا استخدمت النووي في إطار العمليات في أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة بثت الأحد، أن الإدارة الأميركية أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية المظلم هذا.

    المصدر :
  • رويترز

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