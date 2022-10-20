بريطانيا بصدد فرض عقوبات على إيران بسبب الطائرات المسيرة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي سيصدر إعلانا قريبا بشأن اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك باللجوء لنظام العقوبات البريطاني المستقل.

رغم نفي السلطات الإيرانية تزويد روسيا بالطائرات المسيرة في حربها مع أوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على عقوبات بحق طهران.

وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن دول الاتحاد اتفقت على عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الإجراءات ستستهدف الكيانات التي تورد طائرات مسيرة إيرانية تضرب أوكرانيا.

وقالت الرئاسة التشيكية، في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيرة، وإنها على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة”.

وفيما اتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام الطائرات المسيرة شاهد 136 الإيرانية الصنع في هجمات في الأسابيع الماضية، دعت خبراء من الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية، في انتهاك لقرار لمجلس الأمن.