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بريطانيا تؤكد مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية

منذ 16 ساعة
أسلحة بريطانية- أرشيفية

أسلحة بريطانية- أرشيفية

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الضربات الصاروخية الروسية على قاعدة أوكرانية قرب الحدود مع بولندا مقلقة للغاية لكنها لن تردع بريطانيا عن مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات دمرت “مرتزقة أجانب وكميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية”.

وقال المتحدث باسم جونسون: “هذه الضربات مقلقة للغاية”.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيردع بريطانيا عن إرسال المزيد من الأسلحة قال المتحدث: “لا، سنستمر بالتأكيد في تقديم هذه الأسلحة الدفاعية والقدرات القتالية للحكومة الأوكرانية، من المهم أن نقوم بذلك ونعلم أنها كانت مفيدة ونعلم أنها استخدمت بنجاح”.

وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده “قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف”، في حين دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد.

وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين إثر الهجوم الصاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا العضوة في حلف شمال الأطلسي.

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