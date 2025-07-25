الجمعة 30 محرم 1447 ﻫ - 25 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تؤيد إقامة دولة فلسطينية في المستقبل لكن أولويتها الآن وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2025 12:15 مساءً
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير بريطاني اليوم الجمعة إن لندن تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في نهاية المطاف لكن الأولوية الآن يجب أن تكون تخفيف المعاناة في قطاع غزة وتوصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت حكومات بريطانية متعاقبة أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولا زمنيا أو تحدد شروطا لذلك.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل لشبكة سكاي نيوز “نريد دولة فلسطينية، نرغب في ذلك، ونريد التأكد من توافر الظروف التي يمكن أن تتيح لهذا النوع من الحل السياسي طويل الأمد أن يتحقق”.

وأضاف “أما حاليا، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم”.

جاءت تعليقات الوزير بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي خطة قوبلت بتنديد شديد من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس إن إقامة دولة فلسطينية هو “حق أصيل للشعب الفلسطيني”، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق حل الدولتين.

وكرر وزير الخارجية ديفيد لامي خلال زيارة إلى أستراليا دعوة ستارمر لوقف إطلاق النار، ووصف الوضع “المتدهور” في غزة بأنه “لا يمكن الدفاع عنه”.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 شخص ماتوا من الجوع، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إن المجاعة تتفشى بشكل جماعي حتى مع وجود أطنان من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات خارج القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

امرأة فلسطينية تحمل طفلتها البالغة من العمر 5 أشهر، والتي تعاني من سوء التغذية، في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 24 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الأمم المتحدة: أغذية علاج سوء تغذية الأطفال على وشك النفاد في غزة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
غروسي: إيران مستعدة لاستئناف محادثات فنية ومتفائل بعودة مفتشي الوكالة لإيران هذا العام
إيهود باراك
إيهود باراك: إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة

الأكثر قراءة

جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟
وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار
على الدولة تعطيل ساعة "الحزب" والانتقال إلى توقيت الدولة