بريطانيا تتخذ قرارا بشأن وباء كورونا

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أعلنت الحكومة البريطانية ، الثلاثاء، عدة إجراءات لتجنب موجة ثانية من وباء كورونا ، ومن أهمها إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة .

أقرت الحكومة البريطانية إلزامية وضع الكمامة في المتاجر في إنكلترا اعتبارا من 24 يوليو لتجنب عودة انتشار وباء كوفيد-19 بعد تردد طويل من قبل المسؤولين، وقد أشيد بهذا الإجراء الثلاثاء بأنه مفيد لكنه جاء متأخرا.

وقد فرض وضع الكمامة منذ 15 يونيو في وسائل النقل العام فقط وأوصت السلطات بوضعها في الأماكن العامة المغلقة.

حول أسباب الانتظار 10 أيام، قال وزير البيئة جورج أوستيس خلال مقابلة مع “سكاي نيوز” البريطانية، “نريد أن نعطي الناس بعض الوقت للاستعداد”.

وأضاف “لقد تطورت الأدلة والإدراك حول فائدة الكمامات، فيما نقوم برفع تدابير الإغلاق والسماح بفتح المزيد من الأماكن، نحتاج أيضا إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها للحد من انتقال الفيروس والتحكم به”.

وهذا الإجراء لن ينطبق على الحانات والمطاعم ولا على موظفي متاجر السوبرماركت، وفق ما قال يوستيس لشبكة “بي بي سي”.

وسيواجه المخالفون غرامة تصل إلى 100 جنيه استرليني (110 يورو)، كما هي الحال مع وسائل النقل العام.

يشار إلى أن وضع الكمامات إلزامي في اسكتلندا وفي العديد من البلدان الأوروبية.

وقد رفعت المملكة المتحدة أكثر البلدان تضررا بالفيروس في أوروبا مع ما يقرب من 45 ألف وفاة، معظم القيود التي فرضت في 23 مارس لمكافحة انتشار الفيروس، لكن مناطق مختلفة منها تبنت جداول زمنية مختلفة لتخفيف تلك الاجراءات.

وقالت نقابة الأطباء البريطانية إن فرض وضع الكمامات في المتاجر هو تدبير “طال انتظاره” ويجب تطبيقه على الفور.

كما أشاد رئيس بلدية لندن صادق خان بهذه الخطوة التي أقرتها الحكومة مشددا على أن “هذا الإجراء الصغير يمكن أن يحدث فرقا كبيرا إلى جانب تدابير أخرى”.

كذلك، رحب اتحاد تجار التجزئة البريطاني بـ “الوضوح” الذي وفره هذا التدبير، بعد “رسائل متناقضة” جعلت “من الصعب على الناس فهم ما يجب عليهم القيام به”.