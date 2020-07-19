بريطانيا تتّهم الصين بارتكاب “انتهاكات جسيمة وصادمة” لحقوق الاويغور

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اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين، الأحد، بارتكاب “انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان” في حقّ أقلية الاويغور في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال راب لشبكة “بي بي سي”: “من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان”، وأضاف أن ذلك “صادم للغاية”.

وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات “تعقيم قسري” وإنشاء “مخيمات إعادة تثقيف”، أشار الوزير الى أنها “تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام”.

وتابع: “نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا بدون أن نستنكره”.

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بيجينغ بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم من إتنية الأويغور، مخيمات بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي ذلك.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد العلاقات بين لندن وبيجينغ توترا شديدا بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وإقصاء المملكة المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطا لأشهر حول الموضوع.

من جهته، حذر سفير الصين في المملكة المتحدة ليو شيومينغ، عبر “بي بي سي”، من أن بيجينغ سترد بطريقة “حاسمة” على لندن في حال فرضت الأخيرة عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينجيانغ على غرار ما فعلت واشنطن.

وأعلنت الصين في 10 تموز/يوليو اتخاذ اجراءات ضد واشنطن غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بقمع أقلية الأويغور.

وأوضح راب أنه سيبلغ النواب البريطانيين الاثنين بـ”تدابير إضافية” تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها في ما يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم.

واعتبرت بريطانيا أن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ من أجل مكافحة “الأنشطة الانفصالية” و”الإرهابية” و”التخريب” و”التدخلات الخارجية”، يمثل “انتهاكا صارخا” للحكم الذاتي في الإقليم.

ووعدت المملكة المتحدة بتمديد حقوق الهجرة من هونغ كونغ، وفتح باب الحصول على الجنسية البريطانية لملايين من سكان المدينة، الامر الذي دانته بيجينغ بوصفه “تدخلا سافرا” في شؤونها الداخلية.