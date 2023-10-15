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بريطانيا تحثّ "إسرائيل" على التحلّي بضبط النفس

منذ 52 دقيقة
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أنّ بريطانيا ما زالت تدعم، ما وصفه، بـ “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” وإن كانت تحثها على التحلي بضبط النفس في أي عمل عسكري ضد “حماس”، من أجل تقليل إلحاق الضرر بالمدنيين.

كليفرلي أضاف لوسائل الإعلام اليوم الأحد، أنّه أثار مسألة الحاجة إلى تقليل القتلى والجرحى في صفوف المدنيين إلى أدنى درجة، في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية.

وأردف كليفرلي قائلًا لقناة سكاي نيوز: “ضبط النفس والانضباط، هذه هي السمات المميزة لقوة الدفاع الإسرائيلية التي أريد أن أراها. بالطبع نحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. نقول افعلوا أي شيء بوسعكم لتقليل القتلى والجرحى من المدنيين. افعلوا ما في استطاعتكم لمنع حماس من تحقيق ما تريد، وهو أن يتصاعد ذلك النزاع إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا”، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات كليفرلي، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في قطاع غزة، بعد أن دعت الفلسطينيين الذين يعيشون في شماله بالفرار جنوبًا نحو الحدود المغلقة مع مصر.

    المصدر :
  • رويترز

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