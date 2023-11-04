السبت 20 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 4 نوفمبر 2023 |
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بريطانيا تحث إيران على استخدام نفوذها لمنع تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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حث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إيران على استخدام نفوذها لدى الجماعات في منطقة الشرق الأوسط لمنع تصعيد الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن كليفرلي تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الجمعة وأبلغه أن “إيران تتحمل المسؤولية” عن تصرفات جماعات مثل حماس وحزب الله التي تدعمها منذ سنوات كثيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن كليفرلي أكد مجددا أن التهديدات المدعومة من إيران ضد أشخاص في المملكة المتحدة غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وأيدت بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر\تشرين الأول والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين واختطاف أكثر من 200 رهينة.

    المصدر :
  • رويترز

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