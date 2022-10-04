بريطانيا تحذر روسيا من أي استخدام للأسلحة النووية

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء، إنه لا بد من توقف مسلسل أخطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية وإن أي استخدام للأسلحة النووية سيؤدي إلى عواقب.

وصعد بوتين حربه المستمرة منذ سبعة أشهر في أوكرانيا بتعبئة عسكرية وتحذيرات من استخدام أسلحة نووية.

وردا على سؤال حول كيفية رد بريطانيا على استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، قال كليفرلي في فعالية على هامش مؤتمر حزب المحافظين إنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل ولكن سيكون هناك رد.

ومضى يقول “لا مفر من أن يكون الحال هو أن استخدام أي دولة لأسلحة نووية في أي مكان في العالم لن يمر دون رد.. لن أناقش الطبيعة أو الدرجة”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لا تريد المشاركة في “الخطاب النووي” الذي ينشره الغرب، بعد أن ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن حلف شمال الأطلسي حذر أعضاءه من أن بوتين قد يختبر سلاحا نوويا على الحدود الأوكرانية.

وقال كليفرلي إن الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها بوتين أضرت بروسيا وتركته في عزلة متزايدة عالميا.

ومضى يقول “يتعين علينا أن نوضح بجلاء أن مسلسل أخطائه الإستراتيجية لابد أن يتوقف… سنواصل دعم الأوكرانيين في الدفاع عن وطنهم ودعم القواعد والأعراف الدولية”.