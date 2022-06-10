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بريطانيا تحذّر.. ماريوبول الأوكرانية مهددة بتفشي الكوليرا

منذ 11 دقيقة
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى سكني مدمر في ماريوبول - رويترز

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى سكني مدمر في ماريوبول - رويترز

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حذّرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة من أن مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا نظرا لأن الخدمات الطبية توشك على الانهيار على الأرجح.

وأضافت الوزارة في بيان عبر “تويتر” أنه من المحتمل أيضا حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون.

وذكرت أن روسيا تواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.

“الصحة العالمية” تحذّر

وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت من خطر تفشي مرض الكوليرا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، القول إن خطر تفشي مرض الكوليرا في ماريوبول مرتفع، حيث يحصل الناس على مياه شرب مأمونة بدرجة أقل بسبب الأنابيب التالفة.

وأشارت إلى أن ماريوبول والأقاليم المجاورة لطالما عُرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، لكنها أكدت مع ذلك أنه “لم ترد تقارير مؤكدة عن تفشي وباء الكوليرا”.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ليست موجودة على الأرض في ماريوبول، لكنها ستعمل مع الشركاء لتقديم الدعم.

    المصدر :
  • رويترز

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