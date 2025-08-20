بريطانيا تدرج 8 كيانات ضمن منظومة العقوبات على روسيا

أظهر تحديث حكومي صدر، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا أدرجت ثمانية كيانات جديدة في قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات المتعلقة بروسيا.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل سيواصل استهداف الاقتصاد الروسي، وأن حزمة العقوبات المقبلة على موسكو ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل.

وصرحت في بيان: “الوحدة بين قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت اليوم عبر الإنترنت كانت ملموسة”، مشيرة إلى أنها أدرجت موضوعي أمن أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا على رأس جدول أعمال محادثات الأسبوع المقبل بين وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي.

كما قالت على منصة إكس “لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفاء بأي وعد أو التزام. لذلك، يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وذات مصداقية كافية لردع روسيا عن إعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة”.

جاءت تصريحاتها عقب قمة عبر الإنترنت عقدها المجلس الأوروبي عن الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد يوم من قمة استثنائية لزعماء أوكرانيا وأوروبا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين المضي قدما في عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك إشراك أوروبا في أية مفاوضات سلام جنبا إلى جنب مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وأطلع كوستا أعضاء المجلس على محادثات أمس الاثنين في واشنطن عبر اتصال مرئي من لشبونة.

كما قال للصحافيين إنه رغم كثرة ما يجب القيام به وعدم وجود ضمانات للنجاح، فإن مجرد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين “بحد ذاته أمر إيجابي إلى حد ما”.

هذا وأعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يجتمع قادة عسكريون في الحلف غدا الأربعاء لبحث الوضع في أوكرانيا، في وقت تعمل فيه واشنطن ودول أوروبية لوضع تفاصيل الضمانات الأمنية المحتملة لكييف.