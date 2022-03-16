بريطانيا تدعم أوكرانيا بصواريخ “ستارستريك” المضادة للطائرات

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تمد أوكرانيا بصواريخ ستارستريك المضادة للطائرات.

ونقلت هيئة الإذاعة اليريطانية (بي.بي.سي) عن الوزير قوله: “نمدهم بها.. ستنضم إلى الساحة”.

كان والاس قد ذكر الأسبوع الماضي أنه تم اتخاذ قرار من حيث المبدأ بتوريد منظومة الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف، اليوم الأربعاء، في أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان: “قال ساليفان للجنرال باتروتشيف إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، يجب على موسكو أن تتوقف عن مهاجمة المدن الأوكرانية”.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرن، اليوم الأربعاء، إن هولندا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى ولو كانت هذه الإمدادات هدفا للهجمات الروسية.

وقالت أولونجرن لدى وصولها لحضور الاجتماع مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل “ستواصل هولندا ودول أخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة”.

وأضافت “من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وسنواصل دعمها”.

وكانت هولندا قررت تجميد أصول روسية بقيمة 6 ملايين يورو في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في رسالة وجهتها وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج إلى البرلمان أن الأصول الروسية بقيمة 4 ملايين يورو تم تجميدها في صناديق وشركات الاستثمار، والأصول بقيمة 1,75 مليون يورو جرى تجميدها في البنوك، إضافة إلى تجميد 340 ألف يورو في صناديق المعاشات التقاعدية.

وأكدت عدة دول غربية على مواصلة إمداد كييف بالأسلحة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تخصيص مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.