الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
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بريطانيا تدعو كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث

منذ 48 دقيقة
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

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قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية الأربعاء إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء، ويعني هذا أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لن يكون بين الحاضرين، ولبيونجيانج سفارة في غرب لندن.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما حاليا، فيما قال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

كما ستتم دعوة الشخصيات الأجنبية البارزة التي تأتي إلى بريطانيا لرؤية النعش داخل قاعة وستمنستر بالبرلمان قبيل الجنازة.

ويتم إرسال دعوات حضور الجنازة لجميع حاملي أعلى وسام عسكري في بريطانيا وهو صليب فيكتوريا وصليب جورج الذي يمكن أن يتقلده المدنيون أيضا.

وفي المجمل، كتب مسؤولو وزارة الخارجية بخط اليد حوالي 1000 دعوة لحضور الجنازة يوم الاثنين وحفل استقبال مع الملك تشارلز يوم الأحد. وتنقضي مهلة قبول دعوات الجنازة غدا، ليضع المسؤولون بعد ذلك اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بمواقع جلوس الحاضرين.

    المصدر :
  • رويترز

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