بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة روسيا

دعت بريطانيا مواطنيها، اليوم السبت، على مغادرة روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان: “إذا لم يكن وجودكم في روسيا أساسيا، نوصي بشدة بالمغادرة عبر المسارات التجارية الباقية”.

وناشدت بريطانا مواطنيها، يوم الإثنين، بتجنب السفر إلى روسيا بسبب قلة خيارات الطيران المتاحة وزيادة التقلبات الاقتصادية.

وقال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم، إنه سيكون هناك المزيد من الترتيبات مع روسيا لفتح ممرات آمنة أخرى لإجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على جبهات القتال.

وأضاف: “سيكون هناك قطعا المزيد من الترتيبات المماثلة لكافة المناطق الأخرى”، في إشارة لخطة إجلاء قائمة في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.

وصعدت بريطانيا من عقوباتها ضد روسيا جراء العملية العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، إغلاق موانئها، أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي، وذلك بعد خطوة تجميد أصول المصارف الروسية.

وأعلن غرانت شابس، وزير النقل البريطاني الإثنين، أن الحكومة قررت اغلاق موانىء المملكة المتحدة، أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي يشغلها الروس، ردًا على حرب أوكرانيا.

وكتب غرانت شابس، على تويتر: “كتبت الى جميع الموانئ البريطانية طالبا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي وكذلك (السفن) المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس”.

وأوضح، أن قانونا سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر، وذلك حسب وكالة فرانس برس.