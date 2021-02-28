بريطانيا تدين القتل المروع للمحتجين في ميانمار وتطالب بالعودة للديمقراطية

رأت بريطانيا اليوم الأحد أن العنف المتصاعد ضد المحتجين في ميانمار مروع، مطالبة قادة الجيش في البلاد بالعودة للديمقراطية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: “من خلال العمل مع الولايات المتحدة وكندا تتخذ المملكة المتحدة إجراء بفرض عقوبات خاصة بحقوق الإنسان على تسعة ضباط في جيش ميانمار بينهم رئيس الأركان، لدورهم في الانقلاب.

وأشارت إلى ان هذا العنف يجب أن يتوقف ويتعين عودة الديمقراطية.

ووفقا لما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد أطلقت الشرطة على المتظاهرين في ميانمار، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، في اليوم الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري.

وأشارت تقارير إلى سقوط قتلى في عدد من المدن الكبرى في البلاد مثل يانغون، وماندلاي، وداوي جراء استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع.