بريطانيا تدين معاملة إيران الـ”غير مقبولة” لمواطنة مزدوجة الجنسية

أدانت وزارة الخارجية البريطانية معاملة إيران الـ””غير مقبولة” للمواطنة المزدوجة الجنسية” الإيرانية –البريطانية”، نزانين زغاري- راتكليف.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على تويتر: “استمرار معاملة إيران لنزانين زاغاري راتكليف بهذه الطريقة أمر غير مقبول وغير مبرر”.

وأضاف أنه “يشوه سمعة إيران ويسبب محنة شديدة لنازانين وعائلتها. يجب على إيران إنهاء اعتقالها التعسفي واحتجاز جميع المواطنين البريطانيين”.

Iran’s continued treatment of Nazanin Zaghari-Ratcliffe in this manner is unacceptable and unjustified. It tarnishes Iran’s reputation and is causing enormous distress to Nazanin and her family. Iran must end her arbitrary detention and that of all dual British nationals.

