الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
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بريطانيا ترجح إعلان بوتين ضم مناطق أوكرانية محتلة في 30 سبتمبر

منذ 4 دقائق
بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا

بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، إن من المرجح أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا الاتحادية خلال خطابه أمام البرلمان في 30 سبتمبر أيلول.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية على تويتر أن من المقرر أن تنتهي الاستفتاءات الجارية حاليا داخل هذه المناطق اليوم الثلاثاء.

وجاء في الإفادة أن “قادة روسيا يأملون بشكل شبه مؤكد في أن يُنظر إلى أي إعلان ضم على أنه إثبات لضرورة العملية العسكرية الخاصة وأن يعزز الدعم الوطني (داخل روسيا) للصراع”.

وتأمل موسكو في ضم مناطق خيرسون ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا، في الشرق والجنوب، والتي تشكل نحو 15 بالمئة من أوكرانيا.

ولا تخضع أي من تلك المناطق لسيطرة موسكو التامة، ولا يزال القتال مستمرا على طول خط الجبهة بأكمله، إذ أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مزيد من التقدم منذ أن هزمت القوات الروسية في منطقة خامسة، هي خاركيف، في وقت سابق من الشهر.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية لحماية أراضي بلاده، والتي ستشمل المناطق الأربع في حالة ضمها.

وبدأ التصويت على ضمها إلى روسيا يوم الجمعة ومن المقرر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، مع احتمال موافقة البرلمان الروسي على الضم في غضون أيام.

وترفض كييف والغرب الاستفتاءات باعتبارها صورية متعهدين بعدم الاعتراف بالنتائج.

    المصدر :
  • رويترز

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