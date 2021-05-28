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بريطانيا ترخص لقاح "الجرعة الواحدة" المضاد لكورونا

28 - مايو - 2021
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 4:02 مساءً
لقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون آند جونسون

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ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، ان بريطانيا وافقت على لقاح “جونسون” ذي الجرعة الواحدة، بعدما اظهر  نجاعة تصلُ إلى 67 في المئة، في الوقاية من الأعراض الشديدة والمتوسطة عند الإصابة بالعدوى.

أشارت دراسات طبية إلى أن لقاح “جونسون”، يحمي بشكل تام من دخول المستشفى أو الوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في بيان، إن هذه الموافقة على القاح “جونسون” تقدم دفعة جديدة لبرنامج التطعيم الناجح في المملكة المتحدة.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن برنامج التطعيم ساعد حتى الآن على حماية أرواح ما يزيد عن 13 ألف شخص في البلاد، “لدينا الآن أربعة فيروسات معتمدة حتى تساعد على حماية الناس من هذا الفيروس الفظيع”، مضيفاً أن هذا اللقاح الذي يعتمد الجرعة الواحدة سيلعب دورا في تشجيع الناس على أخذ اللقاح من أجل تطويق الوباء، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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