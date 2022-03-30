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بريطانيا ترد على روسيا: لن ندفع ثمن الغاز بالروبل

30 - مارس - 2022
بريطانيا

بريطانيا

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أعلنت روسيا أن ستتلقى مدفوعات شحنات الغاز بالروبل، وذلك ردا على العقوبات التي أعلنتها الدول الغربية

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا لن تدفع ثمن السلع الروسية مثل الغاز بالروبل، وإنها على اتصال بالشركات البريطانية التي قد تكون قلقة بشأن هذه المسألة أو تأثيرها على الصناعات والمصنعين في جميع أنحاء أوروبا.

وصرح المتحدث باسم جونسون للصحافيين اليوم الأربعاء قائلاً: “(وزير الأعمال) كواسي كوارتنج، الذي يعمل مع نظرائه، أوضح أنهم لن يدفعوا بالروبل”.

وكان الكرملين الروسي، أكد اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، ووعد بتحول تدريجي.

أضاف أن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسَدّد قيمتها بالروبل.

وذلك بعد أن حذر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل. كما حذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية.

يذكر أن ألمانيا فعّلت اليوم، المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي، في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية كما أعلن وزير الاقتصاد الألماني.

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