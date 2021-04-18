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بريطانيا ترسل مدمرة وفرقاطة إلى البحر الأسود لدعم أوكرانيا

18 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 11:08 صباحًا
عناصر من البحرية البريطانية - أرشيفية

عناصر من البحرية البريطانية - أرشيفية

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قالت وسائل إعلام في بريطانيا، أن البحرية البريطانية تعتزم إرسال مدمرة وفرقاطة مضادة للغواصات إلى البحر الأسود الشهر المقبل، تضامنا مع أوكرانيا وحلفاء الناتو في المنطقة.

وبحسب صحيفة التايمز اللندنية سيتم نقل سفن من مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية في البحر المتوسط. مشيرة إلى أن مقاتلات F-35 ومروحيات Merlin التي تتمركز على حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth ستكون جاهزة للطيران لمساعدتها في حالة وجود تهديد من السفن أو الغواصات أو الطائرات الروسية، فيما ستبقى حاملة الطائرات نفسها في المتوسط ​​بسبب الحظر المفروض على دخول البحر الأسود.

وقال مصدر في البحرية البريطانية للصحيفة إن لندن تدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتدعو روسيا إلى وقف التصعيد.

في سياق متصل من المقرر أن تكون المدمرتان “روزفلت” و”دونالد كوك” هناك من 14 إلى 15 أبريل/نيسان حتى 4-5 مايو. وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، فإن عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود “روتينية”، وأن الولايات المتحدة تنسق هذه الإجراءات مع السلطات التركية بموجب اتفاقية مونترو.

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