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بريطانيا ترفض دعوات الناتو.. “لا لحظر الطيران فوق أوكرانيا”

منذ ساعتين
الطيران الحربي الروسي

الطيران الحربي الروسي

اسوشيتد برس
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مجددًا، رفض نائب رئيس الوزراء البريطاني دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا إن هذا القرار يخاطر بتوسيع رقعة الحرب عبر وضع التحالف في صراع مباشر مع القوات الروسية.

وأوضح دومينيك راب في مقابلة مع الإعلام المحلي البريطاني اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستلجأ بدلا من ذلك إلى ممارسة الضغوط- بالشراكة مع دول أخرى- على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتغيير مساره، من خلال تشديد العقوبات والتحقيق في جرائم الحرب خلال الصراع.

وقال راب “لن نفرض (منطقة حظر طيران) لأن ذلك سيضعنا في موقف سيتعين علينا فيه إسقاط الطائرات الروسية”.

جاءت تصريحاته بعد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الناتو فرض منطقة حظر طيران كاملة على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء إن روسيا فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني، ما أجبرها على التحول إلى عمليات ليلية لتقليص خسائرها.

وذكرت الوزارة إن القوات الروسية “أحرزت تقدما طفيفا” في حملتها باتجاه العاصمة كييف خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بسبب صعوبات لوجستية على الأرجح.

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