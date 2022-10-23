الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا ترفض مزاعم روسيا بشأن التصعيد في أوكرانيا

منذ 45 دقيقة
بن والاس

بن والاس

A A A
طباعة المقال

نفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس مزاعم نظيره الروسي سيرجي شويجو في اتصال هاتفي بينهما، الأحد، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان “وزير الدفاع نفى هذه المزاعم وحذر من أن مثل هذه الادعاءات يجب ألا تستخدم ذريعة لزيادة التصعيد”.

وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بين والاس، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

كما تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا الأحد مع نظيريه الفرنسي سيباستيان لوكورنو والتركي خلوصي أكار لمناقشة النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الوزارة.

وأثناء المحادثة مع لوكورنو، شجب الوزير الروسي الوضع في أوكرانيا “الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه”.

وأعرب الوزير الروسي للويكورنو وكذلك لأكار عن “مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي
ثاني اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي في 3 أيام
الجيش الإسرائيلي
أكثر خطرا من إيران.. هذا هو التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل
رصد إصابات جديدة بفيروس إيبولا في أوغندا
أوغندا: رصد إصابات جديدة بفيروس إيبولا في مستشفى رئيسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ
الكوليرا
بلدية المحمرة العكارية تعلن حالة التأهّب لمواجهة تفشي وباء الكوليرا