بريطانيا تستضيف مسابقة يوروفيجن 2023 بدلا من أوكرانيا

قال منظمو مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية اليوم الاثنين إن بريطانيا سوف تستضيف نسخة العام المقبل من المسابقة بدلا من أوكرانيا وذلك بسبب الصراع المحتدم فيها.

وبينما تنص التقاليد الدائمة منذ عقود على أن الدولة الفائزة بالمسابقة تستضيفها في العام التالي، قال اتحاد البث الإذاعي والتلفزيوني الأوروبي، المنظم للمسابقة، إن أسبابا تتعلق بالسلامة والأمن تعني دعوة بريطانيا الوصيفة لاستضافة المسابقة بدلا من أوكرانيا.

وسوف تستضيف هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حاليا المسابقة، التي عادة ما تستقطب زهاء 200 مليون متابع عبر شاشات التلفزيون، والتي استضافتها بريطانيا آخر مرة عام 1998.

وأوضح اتحاد البث أن أوكرانيا ستتأهل تلقائيا إلى نهائي المسابقة.

وقال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، في بيان “ما يدعو للأسف الشديد أن زملاءنا وأصدقاءنا في أوكرانيا غير قادرين على استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023”.

وأضاف “تلتزم بي.بي.سي بجعل هذا الحدث انعكاسا حقيقيا للثقافة الأوكرانية إلى جانب إظهار تنوع الموسيقى البريطانية والإبداع”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال الشهر الماضي إنه يعتقد بأن بمقدور أوكرانيا أن تستضيف نسخة 2023 من يوروفيجن.

وكتب جونسون على تويتر يقول إنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على أنه “بغض النظر عن المكان الذي تُقام فيه مسابقة يوروفيجن 2023 فإنها يجب أن تحتفي بدولة أوكرانيا وشعبها”.

وأوضحت (بي.بي.سي) أنها ستبدأ حاليا عملية البحث عن المدينة التي ستستضيف المسابقة.