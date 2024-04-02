بريطانيا تستعدي السفير الإسرائيلي بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا استدعت، اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، السفير الإسرائيلي بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة.

وقُتل 7 من العاملين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» الأميركية الخيرية غير الحكومية في غارة إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، في غزة.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، إلى تقديم «تفسير كامل وشفاف» بعد غارة جوية في غزة خلفت سبعة قتلى من عمال الإغاثة، بينهم مواطن بريطاني، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن كاميرون قوله إن «أنباء الغارة الجوية التي قتلت موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) للإغاثة، في غزة محزنة للغاية».

وأضاف: «تلقينا أنباء مقتل مواطنين بريطانيين، ونعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم». وقال: «كانوا يعملون من أجل إيصال المساعدات المنقذة للحياة لمن من هم في أمس الحاجة إليها».

وتابع: من الضروري حماية العاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من القيام بعملهم… لقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث.