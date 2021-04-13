بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أول أبريل

أعلنت بريطانيا، الاثنين، تسجبل3568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وهي الحصيلة الأعلى لعدد الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس منذ بداية شهر أبريل الحالي.

وأظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت، الاثنين،.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل 13 وفاة إضافية في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع مجمل الوفيات جراء ذلك المرض التنفسي إلى 127100.

في غضون ذلك، حصل 69223 على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع مجملهم إلى 32.191 مليون، بينما حصل 189665 على جرعة ثانية.

وقطعت بريطانيا شوطاً كبيراً في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث أظهرت بيانات نشرت، الأحد، أن المملكة المتحدة وزعت 586339 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 40 مليون جرعة.

وحصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 7.47 مليون على الجرعة الثانية، مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 2589 في اليوم السابق، فيما توفي 7 في غضون 28 يوماً من الإصابة بالفيروس انخفاضاً من 40 يوم السبت.

وباتت السلطات البريطانية قاب قوسين من تحقيق نتائج مهمة في مواجهة فيروس كورونا، بعدما نجحت الإجراءات الحكومية بكسر الرابط بين العدوى والمرض الخطير أو الوفاة، وفقا لآخر البيانات حول مواجهة كورونا في المملكة المتحدة.