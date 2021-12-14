بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ يناير

سجلت بريطانيا، الثلاثاء 59610 إصابات جديدة بكوفيد-19، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير، بينما تواجه البلاد “موجة مد” من الإصابات بسلالة أوميكرون، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات أيضا وفاة 150 بالفيروس في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة.

وعدد الإصابات الجديدة هو خامس أكبر عدد مسجل منذ تفشي الجائحة في مارس العام الماضي.

وارتفع عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات في الفترة بين الرابع والعاشر من ديسمبر بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع الأيام السبعة السابقة.

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد للبرلمان أن بلاده ستستبعد يوم الأربعاء كل الدول الإحدى عشرة التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-11 نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت دولا في جنوب القارة الأفريقية إلى قائمة حظر السفر في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، الأمر الذي يعني أن دخول البلاد كان متاحا فقط للمواطنين أو المقيمين الذين يخضعون لحجر صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار أوميكرون.